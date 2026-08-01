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AGENDA · Sainte-Foy-de-Peyrolières

VIDE GRENIER Sainte-Foy-de-Peyrolières

dimanche 23 août 2026 · Sainte-Foy-de-Peyrolières

VIDE GRENIER Sainte-Foy-de-Peyrolières

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
CENTRE VILLE
Ville
31470 Sainte-Foy-de-Peyrolières
Département
Haute-Garonne
Tarif

Sainte-Foy-de-Peyrolières

VIDE GRENIER

CENTRE VILLE Sainte-Foy-de-Peyrolières Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

organisé par Les Fidésiades
rendez-vous le 23 Aout   .

CENTRE VILLE Sainte-Foy-de-Peyrolières 31470 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

organized by Les Fidésiades

L’événement VIDE GRENIER Sainte-Foy-de-Peyrolières a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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