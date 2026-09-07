Forum des associations, Salle Louis Aragon, Les Salles-du-Gardon

Informations pratiques

Forum des associations Samedi 12 septembre, 09h30 Salle Louis Aragon Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T16:30:00+02:00

Salle Louis Aragon 8 place du 8 Mai 1945, 30110 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 19 73 »}]

Venez faire connaissance avec toutes les associations du village et des alentours.