AGENDA · Les Salles-du-Gardon
Forum des associations, Salle Louis Aragon, Les Salles-du-Gardon
samedi 12 septembre 2026 · Salle Louis Aragon · Les Salles-du-Gardon
Informations pratiques
Forum des associations Samedi 12 septembre, 09h30 Salle Louis Aragon Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T16:30:00+02:00
Salle Louis Aragon 8 place du 8 Mai 1945, 30110 Les Salles-du-Gardon Les Salles-du-Gardon 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 19 73 »}]
Venez faire connaissance avec toutes les associations du village et des alentours.
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