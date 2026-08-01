Forum des Associations Salle de repli Vireux-Molhain

Informations pratiques

Vireux-Molhain

Forum des Associations

Salle de repli Rue Pasteur Vireux-Molhain Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Vous cherchez une nouvelle activité pour la rentrée ? Vous souhaitez vous impliquer dans la vie locale ? Rendez-vous à la salle de repli de Vireux-Molhain, où 14 associations seront présentes pour vous présenter l’ensemble de leurs activités. Que vous soyez curieux, passionnés ou simplement en quête de nouveauté… bienvenue à toutes et tous pour découvrir et échanger sur les différentes possibilités d’activités ouvertes à vous pour cette nouvelle année.

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Salle de repli Rue Pasteur Vireux-Molhain 08320 Ardennes Grand Est +33 6 71 07 84 94

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English :

Are you looking for a new activity for the start of the school year? Would you like to get involved in the local community? Come to the Vireux-Molhain community center, where 14 organizations will be on hand to introduce you to all their activities. Whether you’re curious, passionate, or simply looking for something new… everyone is welcome to discover and discuss the various activities available to you this new year.

L’événement Forum des Associations Vireux-Molhain a été mis à jour le 2026-08-22 par Ardennes Tourisme