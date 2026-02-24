Forum des médecines de l’âme de Colmar Colmar
Forum des médecines de l’âme de Colmar
5 Rue des jardins Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2026-03-14
fin : 2026-03-15
2026-03-14
Cette manifestation réunit les pratiques thérapeutiques et artistiques qui s’adressent à la dimension spirituelle de l’individu.
Pendant 2 jours, de nombreux ateliers et conférences de qualité sont accessibles à tous, librement. .
