Forum emploi Graines d’avenirs Maison de quartier des Dervallières Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-19 15:00 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Rendez-vous le jeudi 19 novembre 2026 à la plaine des DervallièresVous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous souhaitez vous former ou vous reconvertir ? Vous cherchez un stage ou une alternance ? Vous êtes accompagné·e par une structure d’insertion ? Ou tout simplement curieux·se de rencontrer des professionnel.les du territoire ?????De 15h à 18h : Forum de l’emploi, l’insertion et la formation. Au programme : rencontres avec des professionnel·les de terrain, des employeurs·euses, des centres de formations, des structures d’insertion, espace ressources à l’orientation et accueil dédiée aux personnes éloignées de l’emploi.????De 19h à 21h : Ciné-débat ouvert aux habitant·es, dans le cadre du Mois du film documentaire. Ce rendez-vous met en lumière la diversité des métiers et des parcours professionnels des filières agricoles et alimentaires durables, ainsi que les initiatives locales qui contribuent à la transition écologique du territoire.Et aussi, de 9h à 12h : Parcours collèges destiné aux collégien·nes et aux jeunes en décrochage.

Maison de quartier des Dervallières Nantes 44100



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