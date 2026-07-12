Forum Escal’emploi Fleuriaye (La) Carquefou
jeudi 15 octobre 2026 · Fleuriaye (La) · Carquefou
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 09:00 – 13:00
Gratuit : non
La quatrième édition du forum Escal’Emploi se tiendra jeudi 15 octobre de 9h à 13h, à l’Espace Culturel et de Congrès de la Fleuriaye. Ce rendez-vous est conjointement organisé par les villes de Carquefou, Sainte-Luce-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire et Mauves-sur-Loire, en partenariat avec les acteurs locaux de l’emploi, France Travail, Cap emploi, ATDEC et le service développement économique de Nantes Métropole. L’objectif commun : mettre en relation les candidats en recherche d’emploi avec les entreprises du territoire qui recrutent.
Fleuriaye (La) Carquefou 44470
02 28 22 24 24 http://www.theatre-carquefou.fr/ theatre@mairie-carquefou.fr
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