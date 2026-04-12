Forum inscription cours de danse septembre 2026, CSC Bout-des-Landes, Nantes

Forum inscription cours de danse septembre 2026 Mardi 2 juin, 17h15 CSC Bout-des-Landes Loire-Atlantique

Cours d’essai gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T17:15:00+02:00 – 2026-06-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T17:15:00+02:00 – 2026-06-02T21:00:00+02:00

pour les cours de danse :

4/6 ans : 17h15 – 18h15

7/11 ans : 18h15 – 19h15

Pour le cours de zumba :

adulte : 20h – 21h

CSC Bout-des-Landes 12 rue de Concarneau, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « bout-des-landes@accoord.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240761552 »}]

Un cours pour essayer, un temps pour s’inscrire Cours de danse