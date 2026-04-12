Forum inscription cours de danse septembre 2026, CSC Bout-des-Landes, Nantes
Forum inscription cours de danse septembre 2026, CSC Bout-des-Landes, Nantes mardi 2 juin 2026.
Forum inscription cours de danse septembre 2026 Mardi 2 juin, 17h15 CSC Bout-des-Landes Loire-Atlantique
Cours d’essai gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T17:15:00+02:00 – 2026-06-02T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T17:15:00+02:00 – 2026-06-02T21:00:00+02:00
pour les cours de danse :
4/6 ans : 17h15 – 18h15
7/11 ans : 18h15 – 19h15
Pour le cours de zumba :
adulte : 20h – 21h
CSC Bout-des-Landes 12 rue de Concarneau, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « bout-des-landes@accoord.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240761552 »}]
Un cours pour essayer, un temps pour s’inscrire Cours de danse
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