Forum mondial de la démocratie Strasbourg
lundi 2 novembre 2026 · Strasbourg
Informations pratiques
Strasbourg
Forum mondial de la démocratie
Conseil de l’Europe Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-02
fin : 2026-11-03
Date(s) :
2026-11-02
Le Forum mondial de la Démocratie est une plateforme unique permettant aux décideurs, faiseurs d’opinion et aux militants de la société civile de débattre conjointement pour tenter de trouver des réponses aux défis qui se posent à nos démocraties. Le Forum met en avant et encourage des innovations démocratiques provenant de la base afin de renforcer les fondations des sociétés démocratiques. Le Forum contribue ainsi à faire évoluer la démocratie vers des structures et des institutions plus participatives. .
Conseil de l’Europe Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est
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English :
L’événement Forum mondial de la démocratie Strasbourg a été mis à jour le 2026-07-13 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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