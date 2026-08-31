Forum Saison 2026-2027 | Chemins du folklore par Florent Pujuila et l’Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen Forum Théâtre de Falaise Falaise
mardi 16 février 2027 · Forum Théâtre de Falaise · Falaise
Informations pratiques
Falaise
Forum Saison 2026-2027 | Chemins du folklore par Florent Pujuila et l’Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen
Forum Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-16 20:00:00
fin : 2027-02-16
Date(s) :
2027-02-16
Musique
Mardi 16 février à 20h (durée 1h)
Au Forum Théâtre de Falaise
Tout public
Plein tarif 13€ / Tarif réduit 10€ / Tarif solidaire 5€
Avec l’Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen, la clarinette de Florent Pujuila explore la richesse inépuisable du répertoire folklorique dont les compositeurs d’Europe de l’Est se sont emparés avec une inventivité remarquable. Danse, mélodies et rythmes populaires ont irrigué leurs œuvres, leur conférant cette couleur singulière, à la fois brute et raffinée, que l’on aime tant.
Chez certains compositeurs, comme Béla Bartok, l’inspiration est même allée jusqu’à l’étude scrupuleuse des traditions musicales, posant les fondements d’une discipline nouvelle au début du XXème siècle, l’ethnomusicologie. Les danses populaires roumaines en sont une émanation vibrante, en prise directe avec la fièvre musicale tzigane. D’autres, à l’image de Sergueï Prokofiev, ont trouvé dans les musiques juives une source d’inspiration intarissable. La clarinette instrument emblématique et virtuose de la tradition klezmer y trace un fil mélodique d’une intensité saisissante.
Pratique
– Musique
– Mardi 16 février à 20h (durée 1h)
– Au Forum Théâtre de Falaise
– Tout public
– Plein tarif 13€ / Tarif réduit 10€ / Tarif solidaire 5€ .
Forum Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43
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English : Forum Saison 2026-2027 | Chemins du folklore par Florent Pujuila et l’Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen
Music
Tuesday 16 February at 8.00 pm (duration: 1 hour)
At the Forum Falaise Theatre
Suitable for all ages
Standard price: €13 / Concession: €10 / Solidarity price: €5
L’événement Forum Saison 2026-2027 | Chemins du folklore par Florent Pujuila et l’Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen Falaise a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Falaise Suisse Normande
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