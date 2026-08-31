Forum Saison 2026-2027 | Cléophène par Crescite Forum Théâtre de Falaise Falaise

Informations pratiques

Falaise

Forum Saison 2026-2027 | Cléophène par Crescite

Forum Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-26 20:00:00

fin : 2027-01-26

Date(s) :

2027-01-26

Théâtre

Mardi 26 janvier à 20h (durée 1h30)

Au Forum Théâtre de Falaise

Tout public à partir de 12 ans

Représentation adaptée en audiodescription

Plein tarif 13€ / Tarif réduit 10€ / Tarif solidaire 5€

Grâce à l’adaptation du metteur en scène des Crescite, Angelo Jossec, la pièce est ici renommée Cléophène, l’héroïne de ce drame, comme Corneille l’avait initialement souhaité. Rodogune est un drame familial de l’amour et de la haine qui décrit avec noirceur, mais aussi une pincée de burlesque, les mécanismes de la vengeance, de la jalousie et de la soif de pouvoir. Lorsqu’un roi meurt et qu’il est père de jumeaux, lequel des deux héritiers est l’aîné et doit prendre sa place ? Corneille déploie ici une machinerie dramatique redoutable qui fait s’enchaîner rebondissements et péripéties avec un coup de théâtre final qui fit dire à Stendhal Rodogune ? Shakespeare n’a rien écrit de plus beau.

Pratique

– Théâtre

– Mardi 26 janvier à 20h (durée 1h30)

– Au Forum Théâtre de Falaise

– Tout public à partir de 12 ans

– Représentation adaptée en audiodescription

– Plein tarif 13€ / Tarif réduit 10€ / Tarif solidaire 5€ .

Forum Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43

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English : Forum Saison 2026-2027 | Cléophène par Crescite

Theatre

Tuesday 26 January at 8.00 pm (running time: 1 hour 30 minutes)

At the Forum Falaise Theatre

Suitable for all ages 12 years and over

Performance with audio description

Full price: €13 / Concession: €10 / Solidarity price: €5

L’événement Forum Saison 2026-2027 | Cléophène par Crescite Falaise a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Falaise Suisse Normande