Forum Saison 2026-2027 | Dark par Bruital Compagnie Forum Théâtre de Falaise Falaise

Informations pratiques

Falaise

Forum Saison 2026-2027 | Dark par Bruital Compagnie

Forum Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:00:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Spectacle de mime bruité.

Jeudi 1er octobre à 20h (durée 1h)

Au Forum Théâtre de Falaise

Gratuit Tout public

Figure emblématique, héroïne entourée de légendes… qui était vraiment Jeanne D’Arc ? Une bergère ? Une envoyée de Dieu ? Une fêlée ? Une guerrière ?

Plus Dark que jamais, Jeanne renaît de ses cendres et nous entraîne au cœur d’un Moyen Âge violent, anachronique et décalé.

Le mime bruité et le playback s’entremêlent pour donner corps à de multiples personnages tous plus fêlés les uns que les autres, évoluant autour d’une Jeanne qui se révèle être, probablement, la moins folle de tous…

Pratique

– Spectacle de mime bruité.

– Jeudi 1er octobre à 20h (durée 1h)

– Au Forum Théâtre de Falaise

– Gratuit Tout public .

Forum Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43

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English : Forum Saison 2026-2027 | Dark par Bruital Compagnie

A mime show with sound effects.

Thursday 1 October at 8.00 pm (running time: 1 hour)

At the Forum Théâtre de Falaise

Free Suitable for all ages

L’événement Forum Saison 2026-2027 | Dark par Bruital Compagnie Falaise a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Falaise Suisse Normande