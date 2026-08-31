Forum Saison 2026-2027 | George sans S par Les Anges au Plafond Forum Théâtre de Falaise Falaise

Informations pratiques

Falaise

Forum Saison 2026-2027 | George sans S par Les Anges au Plafond

Forum Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-19 20:00:00

fin : 2027-01-19

Date(s) :

2027-01-19

Marionnette Théâtre & Langue des Signes Française

Mardi 19 janvier à 20h (durée 1h45)

Au Forum Théâtre de Falaise

Tout public à partir de 12 ans

Plein tarif 13€ / Tarif réduit 10€ / Tarif solidaire 5€

Les Anges au Plafond nous racontent la vie romanesque d’Aurore Dupin, plus connue sous le nom de George Sand. Figure avant-gardiste du féminisme, elle s’est imposée comme l’une des plumes majeures du XIXème siècle.

S’habiller et aimer comme bon nous semble, transgresser les codes, faire banquet et parler politique, fêter le vivant. C’est célébrer George Sand, une des pionnières du féminisme, qui, au XIXème siècle, trace un chemin de liberté et déjoue les assignations de genre pour devenir pleinement elle-même.

Sur le plateau du théâtre, quatre femmes tournent autour de la figure de cette grande autrice et cherchent des réponses.

Pratique

– Marionnette Théâtre & Langue des Signes Française

– Mardi 19 janvier à 20h (durée 1h45)

– Au Forum Théâtre de Falaise

– Tout public à partir de 12 ans

– Plein tarif 13€ / Tarif réduit 10€ / Tarif solidaire 5€ .

Forum Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43

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English : Forum Saison 2026-2027 | George sans S par Les Anges au Plafond

Puppet Theatre & French Sign Language

Tuesday 19 January at 8.00 pm (running time: 1 hour 45 minutes)

At the Forum Falaise Theatre

Suitable for all ages 12 years and over

Full price: €13 / Concession: €10 / Solidarity price: €5

L’événement Forum Saison 2026-2027 | George sans S par Les Anges au Plafond Falaise a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Falaise Suisse Normande