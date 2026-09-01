Forum Saison 2026-2027 | Le cri des Minuscules par Ne dites par non vous avez souri Musée des Automates Falaise

Informations pratiques

Falaise

Forum Saison 2026-2027 | Le cri des Minuscules par Ne dites par non vous avez souri

Musée des Automates Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-10 20:00:00

fin : 2027-02-10

Date(s) :

2027-02-10

Conte visuel et musical

Dimanche 14 mars à 16h (durée 1h)

Au Musée des Automates / Micro-Folie

Tout public à partir de 3 ans

Tarif unique 5€

Des petits êtres de papier projetés sur écran prennent vie dans un jeu d’ombres, de lumières et de couleurs. La musique, ludique et inventive, inspirée du jazz et de ses improvisations organiques, les accompagne. Et main dans la main, marionnettes et inventions sonores nous racontent l’histoire d’un amour (peut-être) impossible celui d’un petit homme au chapeau et d’une insecte ailée.

Pratique

– Conte visuel et musical

– Dimanche 14 mars à 16h (durée 1h)

– Au Musée des Automates / Micro-Folie

– Tout public à partir de 3 ans

– Tarif unique 5€ .

Musée des Automates Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43

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English : Forum Saison 2026-2027 | Le cri des Minuscules par Ne dites par non vous avez souri

A visual and musical tale

Sunday 14 March at 4.00 pm (duration: 1 hour)

At the Musée des Automates / Micro-Folie

Suitable for all ages from 3 years old

Single ticket price: €5

L’événement Forum Saison 2026-2027 | Le cri des Minuscules par Ne dites par non vous avez souri Falaise a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Falaise Suisse Normande