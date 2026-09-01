Forum Saison 2026-2027 | Le rythme du silence par Yom X Ceccaldi Forum Théâtre de Falaise Falaise

Informations pratiques

Falaise

Forum Saison 2026-2027 | Le rythme du silence par Yom X Ceccaldi

Forum Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-13 20:00:00

fin : 2027-04-13

Date(s) :

2027-04-13

Jazz

Mardi 13 avril mars à 20h (durée 1h15)

Au Forum Théâtre de Falaise

Tout public

Plein tarif 13€ / Tarif réduit 10€ / Tarif solidaire 5€

Yom, clarinettiste reconnu pour son esprit d’exploration musicale, s’associe aux frères Théo et Valentin Ceccaldi, virtuoses du violon et du violoncelle, pour un projet inédit. Ensemble, ils créent une expérience sonore immersive où les frontières entre musique et bruit, sacré et profane, mélodie et vibration s’estompent. Les sons habituellement considérés comme parasites deviennent la matière première d’une quête sensible et intense, portée par le silence, l’épure et la transe.

Cette rencontre musicale offre un voyage à la fois spirituel er physique, où le son semble devenir une matière palpable.

Pratique

– Jazz

– Mardi 13 avril mars à 20h (durée 1h15)

– Au Forum Théâtre de Falaise

– Tout public

– Plein tarif 13€ / Tarif réduit 10€ / Tarif solidaire 5€ .

Forum Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum Saison 2026-2027 | Le rythme du silence par Yom X Ceccaldi

Jazz

Tuesday 13 April at 8.00 pm (duration: 1 hour 15 minutes)

At the Forum Théâtre de Falaise

Suitable for all ages

Full price: €13 / Concession: €10 / Solidarity price: €5

L’événement Forum Saison 2026-2027 | Le rythme du silence par Yom X Ceccaldi Falaise a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Falaise Suisse Normande