Forum Saison 2026-2027 | Médusée par Ultimato Place Guillaume le Conquérant Falaise

Informations pratiques

Falaise

Forum Saison 2026-2027 | Médusée par Ultimato

Place Guillaume le Conquérant Forum Théâtre de Falaise Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-09 20:00:00

fin : 2027-03-09

Date(s) :

2027-03-09

Cabaret Pop

Mardi 9 mars à 20h (durée 1h25)

Au Forum Théâtre de Falaise

Tout public à partir de 14 ans

Plein tarif 13€ / Tarif réduit 10€ / Tarif solidaire 5€

Médusa, créature mythique et cabarétique, enrage serpents sifflant sur sa tête, morsures brillantes sur son corps, regard pétrifiant.

Du fond de sa grotte, elle démêle ses cheveux grouillants, délie les langues et demande Justice Athéna, tu es là ?

Quand les mots lui manquent, elle chante avec ses sœurs-gorgones chansons sorties de sa chambre d’adolescente ou de sa grotte reculée.

Entre mythologie, cabaret et pop culture, Médusa et ses sœurs nomment tout les rêves romantiques, les viols, les combats, les métamorphoses et inventent de nouveaux chemins de réparations.

Pratique

– Cabaret Pop

– Mardi 9 mars à 20h (durée 1h25)

– Au Forum Théâtre de Falaise

– Tout public à partir de 14 ans

– Plein tarif 13€ / Tarif réduit 10€ / Tarif solidaire 5€ .

Place Guillaume le Conquérant Forum Théâtre de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43

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English : Forum Saison 2026-2027 | Médusée par Ultimato

Cabaret Pop

Tuesday 9 March at 8.00 pm (running time: 1 hour 25 minutes)

At the Forum Théâtre de Falaise

Suitable for all ages 14 and over

Full price: €13 / Concession: €10 / Solidarity price: €5

L’événement Forum Saison 2026-2027 | Médusée par Ultimato Falaise a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Falaise Suisse Normande