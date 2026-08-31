Forum Saison 2026-2027 | Non Solum par Sergi Lopez Forum Théâtre de Falaise Falaise

Informations pratiques

Falaise

Forum Saison 2026-2027 | Non Solum par Sergi Lopez

Forum Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-03 20:00:00

fin : 2027-02-03

Date(s) :

2027-02-03

Théâtre

Mercredi 3 février à 20h (durée 1h10)

Au Forum Théâtre de Falaise

Tout public

Plein tarif 22€ / Tarif réduit 19€ / Tarif solidaire 10€

Un homme seul se démultiplie en une foule de personnages. À travers des situations absurdes, poétiques et souvent hilarantes, il tente de répondre à une question que se passe-t-il ici ? Les différentes facettes de sa personnalité dialoguent, s’affrontent, chantent, racontent des histoires improbables et explorent des thèmes universels comme l’identité, la différence, la folie, la mort, le paradis.

À travers des situations surréalistes, Non Solum questionne la complexité de l’être humaine avec beaucoup d’humour et de fantaisie.

S. Lopez est un acteur catalan, il est connu pour ses rôles au cinéma français et espagnol, notamment dans Harry, un ami qui vout veut du bien, qui lui a valu le César du meilleur acteur en 2001. Il a joué dans de nombreux films, du drame à la comédie. Il est aujourd’hui considéré comme une figure importante du cinéma européen.

Pratique

– Théâtre

– Mercredi 3 février à 20h (durée 1h10)

– Au Forum Théâtre de Falaise

– Tout public

– Plein tarif 22€ / Tarif réduit 19€ / Tarif solidaire 10€ .

Forum Théâtre de Falaise 2 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43

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English : Forum Saison 2026-2027 | Non Solum par Sergi Lopez

Theatre

Wednesday 3 February at 8.00 pm (running time: 1 hour 10 minutes)

At the Forum Falaise Theatre

Suitable for all ages

Full price: €22 / Concession: €19 / Solidarity price: €10

L’événement Forum Saison 2026-2027 | Non Solum par Sergi Lopez Falaise a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Falaise Suisse Normande