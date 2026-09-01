FORUM SEMAINE DE LA MOBILITE Morlaix
samedi 19 septembre 2026 · Morlaix
Informations pratiques
Morlaix
FORUM SEMAINE DE LA MOBILITE
DERRIERE LA MAIRIE Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 14:00:00
Date(s) :
2026-09-19
FORUM DE LA SEMAINE DE LA MOBILITE ORGANISE PAR LA SNCF. NOUS AURONS COMME PARTENAIRES MORLAIX COMMUNAUTE, KEOLIS.
le but, voyager dans une démarche éco citoyenne, en proposant diverses formules pratiques et économique tout en préservant notre planète qui en a bien besoin. .
DERRIERE LA MAIRIE Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 21 61 60 82
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English :
L’événement FORUM SEMAINE DE LA MOBILITE Morlaix a été mis à jour le 2026-08-31 par OT BAIE DE MORLAIX
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