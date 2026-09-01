Informations pratiques

Morlaix

FORUM SEMAINE DE LA MOBILITE

DERRIERE LA MAIRIE Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 14:00:00

Date(s) :

2026-09-19

FORUM DE LA SEMAINE DE LA MOBILITE ORGANISE PAR LA SNCF. NOUS AURONS COMME PARTENAIRES MORLAIX COMMUNAUTE, KEOLIS.

le but, voyager dans une démarche éco citoyenne, en proposant diverses formules pratiques et économique tout en préservant notre planète qui en a bien besoin. .

DERRIERE LA MAIRIE Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 21 61 60 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement FORUM SEMAINE DE LA MOBILITE Morlaix a été mis à jour le 2026-08-31 par OT BAIE DE MORLAIX