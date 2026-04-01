Fouad Reeves dans Délicieuse Insolence L’Antidote Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Fouad Reeves dans Délicieuse Insolence

Du jeudi 23 au samedi 25 avril 2026 à partir de 21h. L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15.5 – 15.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-23 21:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-23

Le théâtre de L’Antidote présente le spectacle de Fouad Reeves Délicieuse insolence

Et si on arrêtait de marcher sur des œufs pour recommencer à rire ?



Fouad Reeves est un gentleman qui a un sérieux problème il dit tout haut ce que vous n’osez même pas penser tout bas. Élevé à la vieille école par un père pour qui la discipline était une forme d’amour, cet ancien trader repenti pose un regard aussi élégant qu’acide sur notre époque.



Avec un charme de crooner et une répartie de voyou, il passe tout à la moulinette des premiers rendez-vous Tinder qui ressemblent à des entretiens d’embauche, aux parents (un peu trop) dévoués, jusqu’à ces nouveaux dogmes qui nous font perdre la tête.



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Le stand up que les algorithmes auraient préféré censurer, Délicieuse Insolence, c’est le rendez-vous de ceux qui ont gardé leur sens critique et leur envie de liberté.



Entre autodérision féroce et improvisations électriques, Fouad nous rappelle qu’on peut encore rire de tout… à condition de le faire avec talent et élégance.



Venez tester votre premier degré… Vous pourriez bien le perdre en chemin ! (et ça fait un bien fou). .

L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 89 20 24 58 elodie.antidote@gmail.com

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English :

Théâtre de L’Antidote presents Fouad Reeves’ Délicieuse insolence

L’événement Fouad Reeves dans Délicieuse Insolence Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille