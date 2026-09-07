Fouilles archéologiques Inrap à Saint-Laurent-Nouan, Chantier Inrap à proximité de la Rue Hallée – Saint-Laurent-Nouan, Saint-Laurent-Nouan

samedi 19 septembre 2026 · Chantier Inrap à proximité de la Rue Hallée - Saint-Laurent-Nouan · Saint-Laurent-Nouan

Informations pratiques

Fouilles archéologiques Inrap à Saint-Laurent-Nouan Samedi 19 septembre, 10h00 Chantier Inrap à proximité de la Rue Hallée – Saint-Laurent-Nouan Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite d’un grand site archéologique en cours de fouille par les équipes de l’Inrap, guidée par les archéologues. Découvrez des niveaux du paléolithique, de l’âge du Bronze et un habitat Carolingien.

Chantier Inrap à proximité de la Rue Hallée – Saint-Laurent-Nouan Rue Hallée, Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan 41220 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Visite d’un grand site archéologique en cours de fouille par les équipes de l’Inrap, guidée par les archéologues.

© Blandine TIXIER (Inrap) – Chantier Inrap des Casernes Beaumont à Tours (2023)