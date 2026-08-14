Foulée des vignerons Arsac
dimanche 11 octobre 2026 · Arsac
Informations pratiques
Arsac
Foulée des vignerons
Arsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Les Foulées des Vignerons seront de retour le dimanche 11 octobre 2026 à Arsac (Médoc).
Venez donc nombreux et déguisés nous retrouver en ce début d’automne pour fêter ensemble cette nouvelle édition sur des circuits au travers des vignes et des châteaux prestigieux de l’appellation Margaux.
Avec au programme:
2 randonnées de 15 km (départ 9h00) ou 9km (départ 9h15)
3 courses de 18km (départ 10h00), ou 10km (départ 10h15) ou 5km (départ 10h30)
Podium à partir de 13h
Vous pourrez aussi encourager vos enfants sur 1 ou 2 km à partir de 12h30. .
Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 29 46 58 apa.arsac@gmail.com
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English : Foulée des vignerons
L’événement Foulée des vignerons Arsac a été mis à jour le 2026-08-14 par Margaux Médoc Tourisme
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