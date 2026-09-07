Foulées Boissetaines, Place de la Mairie, Boisset-et-Gaujac

dimanche 27 septembre 2026 · Place de la Mairie · Boisset-et-Gaujac

Informations pratiques

Foulées Boissetaines Dimanche 27 septembre, 08h00 Place de la Mairie Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T08:00:00+02:00 – 2026-09-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T08:00:00+02:00 – 2026-09-27T12:00:00+02:00

5 km et 10 km et course enfants.

Retrait des dossards à partir de 8h.

Place de la Mairie 30140 Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « fouleesboissetaines@live.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 61 08 70 »}]

Épreuve comptant pour le Challenge Alès Agglo des courses à pied. Course à pied Challenge Alès Agglo