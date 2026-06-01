Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Foulées de l’Aa organisées par La Jeunesse Bourthoise Bourthes

Foulées de l’Aa organisées par La Jeunesse Bourthoise Bourthes samedi 27 juin 2026.

Ville : 62650 Bourthes

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Bourthes

Foulées de l’Aa organisées par La Jeunesse Bourthoise

Bourthes Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

La Jeunesse Bourthoise organise les Foulées de l’Aa à Bourthes
Rendez-vous le samedi 27 juin
Inscription en ligne les-foulees-de-laa.adeorun.com   .

Bourthes 62650 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 69 09 91 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Foulées de l’Aa organisées par La Jeunesse Bourthoise Bourthes a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Hucqueliers

À voir aussi à BOURTHES (Pas-de-Calais)