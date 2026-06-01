Foulées de l’Aa organisées par La Jeunesse Bourthoise Bourthes samedi 27 juin 2026.

Bourthes

Foulées de l’Aa organisées par La Jeunesse Bourthoise

Bourthes Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La Jeunesse Bourthoise organise les Foulées de l’Aa à Bourthes

Rendez-vous le samedi 27 juin

Inscription en ligne les-foulees-de-laa.adeorun.com .

Bourthes 62650 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 69 09 91 85

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English :

L’événement Foulées de l’Aa organisées par La Jeunesse Bourthoise Bourthes a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Hucqueliers