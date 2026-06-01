Foulées de l’Aa organisées par La Jeunesse Bourthoise Bourthes
Foulées de l’Aa organisées par La Jeunesse Bourthoise Bourthes samedi 27 juin 2026.
Bourthes
Foulées de l’Aa organisées par La Jeunesse Bourthoise
Bourthes Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La Jeunesse Bourthoise organise les Foulées de l’Aa à Bourthes
Rendez-vous le samedi 27 juin
Inscription en ligne les-foulees-de-laa.adeorun.com .
Bourthes 62650 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 69 09 91 85
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English :
L’événement Foulées de l’Aa organisées par La Jeunesse Bourthoise Bourthes a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Hucqueliers
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