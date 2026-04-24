Ouistreham

Foulées du muguet

Esplanade Alexandre Lofi Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:30:00

fin : 2026-05-01 12:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Les Foulées du Muguet de Ouistreham Riva-Bella auront lieu sur la plage. Plusieurs courses, dont la célèbre Bédouine, rythmeront cette journée sportive organisée par la Ville et Riva Courir.

Les 37ᵉ Foulées du Muguet de Ouistreham Riva-Bella se dérouleront, comme chaque année, avec un départ depuis le poste de secours n°1, sur la plage.

Cinq courses sont au programme cette année, dont la célèbre et incontournable Bédouine. Cette journée placée sous le signe du sport est organisée par la Ville de Ouistreham Riva-Bella (Service des Sports 02 31 97 73 27), en partenariat avec l’association Riva Courir.

LES 5 COURSES

• 9h30 Cani-cross, 6 km avec classement et chronométrage 5 €

• 9h40 Marche nordique, 6 km avec classement et chronométrage 5 €

• 10h30 Kid cross Poussins (1 km, nés en 2015-2016) et Benjamins (2 km, nés en 2013-2014) GRATUIT

• 11h Course enfants (nés en 2017 et après) sans classement GRATUIT

• 11h15 La Bédouine course populaire sur sable et route de Minimes (3 km) à Masters (9 km) 10 €, gratuit pour les Minimes (nés en 2011-2012) .

Esplanade Alexandre Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25 info@ville-ouistreham.fr

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English : Foulées du muguet

The Foulées du Muguet in Ouistreham Riva-Bella will take place on the beach. Several races, including the famous Bédouine, will punctuate this sporting day organised by the town and Riva Courir.

L’événement Foulées du muguet Ouistreham a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Caen la Mer