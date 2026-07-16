Fours à chaux de La Veurière et de St Pierre, Fours à chaux de La Veurière, 49440 Angrie, Angrie

Informations pratiques

Fours à chaux de La Veurière et de St Pierre 19 et 20 septembre Fours à chaux de La Veurière, 49440 Angrie Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découverte des fours Sainte-Anne, témoins du passé industriel de l’Anjou bleu et classés au titre des monuments historiques. Visite guidée par le propriétaire du site et des bâtiments annexes, dont le logis du régisseur ainsi que la carrière de calcaire-marbre. Projection d’une vidéo à mi-parcours présentant une activité chaufournière artisanale contemporaine.

Possibilité de visite libre de la chapelle Saint-Joseph en cours de restauration, et des fours Saint-Pierre distants de 800m, en empruntant un chemin de randonnée longeant les 3 anciennes carrières aujourd’hui inondées

Samedi et Dimanche // 14h à 19h

• Visite guidée à 14h30 et à 16h30 – Durée : 1h30

• 5€ par personne – Gratuit pour les – de 12 ans

• Chiens acceptés tenus en laisse

• Accessibilité PMR partielle

• Parking et toilettes sur place

06 72 92 20 63

Fours à chaux de La Veurière, 49440 Angrie La Veurière, 49440 Angrie Angrie 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 72 92 20 63 Fours à chaux du 19e siècle situés dans la commune d’Angrie, proche de Candé. Un beau témoignage du patrimoine industriel du 19e à découvrir au coeur de l’Anjou bleu.

Édifiés au début du 19ème siècle, les fours à chaux de la Veurière (fours »Sainte-Anne ») ont été exploités pendant une centaine d’années, jusqu’à la veille de la 1ère guerre mondiale.

L’ensemble monumental a été totalement restauré après sa protection au titre des Monuments Historiques en 1980. Il compte trois grands fours hauts de 12 mètres et d’un diamètre de plus de 5 mètres qui occupent toute la hauteur du vaste bâtiment qui s’élève à 15 mètres du sol et s’étend avec sa rampe d’accès sur plus de 150 mètres de longueur.

Le massif bâti est en granit et schiste rouge, avec de nombreux contreforts. Les baies sont en plein cintre.

L’ensemble comprend également des bâtiments annexes et appentis de travail ainsi que les logements chaufourniers aménagés au premier étage des deux grandes arches centrales et enfin, le logis principal récemment restauré avec label de la Fondation du Patrimoine.

La visite guidée comprend la découverte complète de ces édifices, l’accès à la terrasse supérieure par la rampe ou par l’escalier) et la carrière de calcaire-marbre. Un reportage vidéo complète la présentation de l’activité chaufournière.

Possibilité de visite libre de la chapelle St Joseph et des fours St Pierre (inscrits ISMH en 2006) distants de 700 m par le chemin de randonnée longeant les 3 grandes anciennes carrières aujourd’hui inondées (jolis plans d’eau).

Découverte des fours Sainte-Anne, témoins du passé industriel de l’Anjou bleu et classés au titre des monuments historiques.

©OTAB