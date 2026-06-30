Randonnée dinatoire Angrie Angrie
samedi 5 septembre 2026 · Angrie
Informations pratiques
Angrie
Randonnée dinatoire Angrie
Salle Saint-Pierre Angrie Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Randonnée conviviale et gourmande organisée par le comité des fêtes d’Angrie, le samedi 5 septembre 2026 à Angrie.
Venez profiter d’une randonnée conviviale et gourmande, le samedi 5 septembre 2026.
2 circuits au choix 11 et 13 km départ entre 17h30 et 19h
Repas complet tout au long du parcours.
Ne pas oublier lampe, gilet jaune et bonne énergie !
Places limitées, sur réservation avant le 31 août. .
Salle Saint-Pierre Angrie 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 93 10 cdf.angrie@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A fun and food-filled hike organized by the Angrie Festival Committee on Saturday, September 5, 2026, in Angrie.
L’événement Randonnée dinatoire Angrie Angrie a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Anjou bleu