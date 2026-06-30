Informations pratiques

Angrie

Randonnée dinatoire Angrie

Salle Saint-Pierre Angrie Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 17:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Randonnée conviviale et gourmande organisée par le comité des fêtes d’Angrie, le samedi 5 septembre 2026 à Angrie.

Venez profiter d’une randonnée conviviale et gourmande, le samedi 5 septembre 2026.

2 circuits au choix 11 et 13 km départ entre 17h30 et 19h

Repas complet tout au long du parcours.

Ne pas oublier lampe, gilet jaune et bonne énergie !

Places limitées, sur réservation avant le 31 août. .

Salle Saint-Pierre Angrie 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 93 10 cdf.angrie@laposte.net

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English :

A fun and food-filled hike organized by the Angrie Festival Committee on Saturday, September 5, 2026, in Angrie.

L’événement Randonnée dinatoire Angrie Angrie a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Anjou bleu