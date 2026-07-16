Visite guidée des fours à chaux de La Veurière, Fours à chaux de La Veurière, 49440 Angrie, Angrie

Informations pratiques

Visite guidée des fours à chaux de La Veurière 19 et 20 septembre Fours à chaux de La Veurière, 49440 Angrie Maine-et-Loire

5,00 € par visiteur (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Édifiés au début du XIXe siècle, les fours à chaux de La Veurière (fours

»Ste Anne ») ont été exploités pendant une centaine d’années, jusqu’à la

veille de la première guerre mondiale.

L’ensemble monumental a été entièrement restauré après sa protection

au titre des monuments historiques en 1980. Le vaste bâtiment s’étend

sur plus de 150 mètres de longueur et s’élève jusqu’à 15 mètres au

dessus du sol. Il comprend 3 grands fours hauts de 12 mètres, d’un

diamètre de plus de 5 mètres.

Le massif bâti est en granit et schiste rouge. Il est puissamment ceint de

nombreux contreforts et de baies en plein-cintre qui lui confèrent une

silhouette de forteresse médiévale.

La visite guidée comprend la découverte complète de l’édifice ainsi que

ses bâtiments annexes, appentis de travail, logements de

chaufourniers, logis principal restauré avec label de la « fondation du

patrimoine », rampe d’accès à la terrasse supérieure et carrière de

calcaire-marbre. Un reportage vidéo complète la présentation de

l’activité chaufournière.

Possibilité de visite libre de la chapelle St-Joseph, des fours St Pierre

(inscrits ISMH en 2006) distants de 800m par le chemin de randonnée

longeant les 3 grandes carrières aujourd’hui inondées (jolis plans

d’eau).

Fours à chaux de La Veurière, 49440 Angrie La Veurière, 49440 Angrie Angrie 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 72 92 20 63 Fours à chaux du 19e siècle situés dans la commune d’Angrie, proche de Candé. Un beau témoignage du patrimoine industriel du 19e à découvrir au coeur de l’Anjou bleu.

Édifiés au début du 19ème siècle, les fours à chaux de la Veurière (fours »Sainte-Anne ») ont été exploités pendant une centaine d’années, jusqu’à la veille de la 1ère guerre mondiale.

L’ensemble monumental a été totalement restauré après sa protection au titre des Monuments Historiques en 1980. Il compte trois grands fours hauts de 12 mètres et d’un diamètre de plus de 5 mètres qui occupent toute la hauteur du vaste bâtiment qui s’élève à 15 mètres du sol et s’étend avec sa rampe d’accès sur plus de 150 mètres de longueur.

Le massif bâti est en granit et schiste rouge, avec de nombreux contreforts. Les baies sont en plein cintre.

L’ensemble comprend également des bâtiments annexes et appentis de travail ainsi que les logements chaufourniers aménagés au premier étage des deux grandes arches centrales et enfin, le logis principal récemment restauré avec label de la Fondation du Patrimoine.

La visite guidée comprend la découverte complète de ces édifices, l’accès à la terrasse supérieure par la rampe ou par l’escalier) et la carrière de calcaire-marbre. Un reportage vidéo complète la présentation de l’activité chaufournière.

Possibilité de visite libre de la chapelle St Joseph et des fours St Pierre (inscrits ISMH en 2006) distants de 700 m par le chemin de randonnée longeant les 3 grandes anciennes carrières aujourd’hui inondées (jolis plans d’eau).

Édifiés au début du XIXe siècle, les fours à chaux de La Veurière (fours

©Emmanuel Rondeau