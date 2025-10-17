Fragments d’une vie de metteur en scène voyageur partie 2 Gaël Rabas Biarritz

Fragments d’une vie de metteur en scène voyageur partie 2 Gaël Rabas

2026-06-16

Gaël Rabas à crée le Théâtre du Versant en 1979. Durant toutes ces années, il a multiplié les créations, Claudel, Sophocle, Molière, Liliane Atlan… Il met en scène nombre d’opéras et de comédies musicales.

Pendant 20 ans, il a travaillé avec beaucoup d’auteurs francophones, Michèle Rakotson, Adam Guevara, Ali Sankaré, Jean-Marc Pambrun…

Il a surtout crée des compagnonnages avec de grands metteurs en scène, Adama Traore au Mali, Orlando Arocha au Venezuela, Guillermo Navarro au Mexique…Le théâtre du Versant rayonne durablement dans la grande Francophonie.

Au moment de transmettre le flambeau de la compagnie à ses filles, Fleur et Nina, il aime venir raconter des fragments de sa vie aventureuse. .

