AGENDA · Matha
Frairie Matha
vendredi 31 juillet 2026 · Matha
Informations pratiques
Matha
Frairie
Matha Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Fête foraine les 3 jours. Samedi restauration planche apéro dinatoire. Dimanche Cascades Les Fous du volant, gratuit. Lundi course cycliste et feu d’artifice (sous réserve arrêté préfectoral)
.
Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 076730
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L’événement Frairie Matha a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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