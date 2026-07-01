Informations pratiques

Matha

Frairie

Matha Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Fête foraine les 3 jours. Samedi restauration planche apéro dinatoire. Dimanche Cascades Les Fous du volant, gratuit. Lundi course cycliste et feu d’artifice (sous réserve arrêté préfectoral)

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Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 076730

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English :

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L’événement Frairie Matha a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge