France-Algérie : un passé qui ne passe pas ?, Le Nautilus, Perpignan

France-Algérie : un passé qui ne passe pas ? Jeudi 18 juin, 18h30 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T18:30:00+02:00 – 2026-06-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T18:30:00+02:00 – 2026-06-18T20:00:00+02:00

Le Nautilus, Perpignan • Entrée libre

Avec Pascal Blanchard et Benjamin Stora. Animé par Pierre Mathis, rédacteur-en-chef de L’Indépendant.

La colonisation est-elle le dernier grand tabou de l’histoire de France ? Doit-elle s’excuser ou réparer ce passé ? Peut-on réconcilier les mémoires de la colonisation, nécessairement plurielles, autour d’un récit commun ? Pour éclairer ces enjeux toujours brûlants, deux historiens de référence, Benjamin Stora et Pascal Blanchard interrogent tant la place de la colonisation dans la mémoire nationale que la nécessité de sa transmission. Parler de la période coloniale reste un exercice délicat, presque toujours un défi, car elle est source de passions et de fractures. Au milieu de débats trop souvent polarisés entre les décoloniaux les plus radicaux et les nostalgiques d’une « grandeur perdue » de la France, il est difficile de faire entendre une autre voix, soucieuse du temps long : celle des historiens.

Historien, chercheur associé au CRHIM à l’UNIL (Lausanne), codirecteur du Groupe de recherche Achac (Paris), Pascal Blanchard est spécialiste du fait colonial et post-colonial. Il a publié une soixantaine de livres, et notamment Histoire globale de la France coloniale (Philippe Rey, 2022)? Doit-on s’excuser de la colonisation ? avec Benjamin Stora, (Desclée de Brouwer, 2025), ou François Mitterrand, le dernier empereur (Philippe Rey, 2025). Auteur et/ou réalisateur de nombreux documentaires (dont Décolonisations. Du sang et des larmes pour France 2 et Sauvages, au cœur des zoos humains pour Arte), il est aussi commissaire d’une quinzaines d’expositions (dont Portraits de France au Musée de l’Homme en 2021) et chronique régulièrement sur Arte dans l’émission 28 minutes. Il a remis au président de la République le rapport Portraits de France (2025).

Historien spécialiste de l’histoire algérienne et franco-algérienne, Benjamin Stora a publié une quarantaine d’ouvrages, dont La Gangrène et l’Oubli (La Découverte, 1991), Les Trois Exils, Juifs d’Algérie (Stock, 2006) ou avec Thomas Snégaroff France-Algérie, anatomie d’une déchirure (Les Arènes, 2025). Auteur de nombreux documentaires (dont Les Années algériennes pour France 2 et Guerre d’Algérie, la déchirure pour France 2), il a été commissaire de plusieurs expositions majeures (dont La France en guerre d’Algérie à l’hôtel des Invalides en 1992). Président du conseil d’orientation du musée de l’Histoire de l’immigration (2014 à 2020), il a fait partie du conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il a été inspecteur général de l’Éducation nationale de septembre 2013 à juin 2018. ll a remis au président de la République le rapport Les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie (2021).

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://nostremar.com/ »}]

Jeudi 18 juin 2026 ☀ 18h30 – Conférence–débat #Colonisation #Guerre #Mémoire #Histoire