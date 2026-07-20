Informations pratiques

Durtal

France dressage & selle français au Haras des Fenucy

Lieu-dit La Duchesse Durtal Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

France Dressage & Selle Français à Durtal vivez une journée au cœur de l’excellence équestre

Passionnés de chevaux, curieux ou amateurs de beaux spectacles, avez-vous déjà assisté à une présentation des champions de demain ?

Le temps d’une journée, le Haras des Fenucy met à l’honneur les talents équins de demain. Foals, poulinières et jeunes chevaux s’élanceront sur la piste pour une étape qualificative France Dressage & Selle Français. Entre grâce, puissance et savoir-faire, laissez-vous séduire par ce spectacle au cœur du monde équestre.

Tout Public | Entrée gratuite

Buvette sur place

Renseignement au 06 42 69 91 63 ou par mail haras.des.fenucy@gmail.com

Haras des Fenucy Durtal .

Lieu-dit La Duchesse Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 69 91 63 association.competitionfenucy@gmail.com

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English :

France Dressage & Selle Français in Durtal: Experience a Day in the Heart of Equestrian Excellence

L’événement France dressage & selle français au Haras des Fenucy Durtal a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe