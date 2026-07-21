Informations pratiques

Durtal

RDV Nature en Anjou Découverte des reptiles de Chambiers

Forêt de Chambiers Durtal Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 10:00:00

Date(s) :

2026-09-26

A la découverte des reptiles de la Forêt de Chambiers à Durtal

Commune de Durtal / CPIE 72 avec le soutien du Département

Venez découvrir les reptiles de l’Espace naturel sensible de la forêt de Chambiers les espèces, leurs habitats, leurs modes de vie, leur protection…

Tout public | GRATUIT

Durée 2h30

Renseignements et réservations (places limitées) au 02 41 76 30 24 ou transition-ecologique@ville-durtal.fr

Route de Beauvau (Parking au face château de Chambiers) Durtal .

Forêt de Chambiers Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 76 30 24 transition-ecologique@ville-durtal.fr

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English :

Discovering the Reptiles of the Chambiers-Durtal Forest

L’événement RDV Nature en Anjou Découverte des reptiles de Chambiers Durtal a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe