RDV Nature en Anjou Découverte des reptiles de Chambiers Durtal
samedi 26 septembre 2026 · Durtal
Informations pratiques
Durtal
RDV Nature en Anjou Découverte des reptiles de Chambiers
Forêt de Chambiers Durtal Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 10:00:00
Date(s) :
2026-09-26
A la découverte des reptiles de la Forêt de Chambiers à Durtal
Commune de Durtal / CPIE 72 avec le soutien du Département
Venez découvrir les reptiles de l’Espace naturel sensible de la forêt de Chambiers les espèces, leurs habitats, leurs modes de vie, leur protection…
Tout public | GRATUIT
Durée 2h30
Renseignements et réservations (places limitées) au 02 41 76 30 24 ou transition-ecologique@ville-durtal.fr
Route de Beauvau (Parking au face château de Chambiers) Durtal .
Forêt de Chambiers Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 76 30 24 transition-ecologique@ville-durtal.fr
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English :
Discovering the Reptiles of the Chambiers-Durtal Forest
L’événement RDV Nature en Anjou Découverte des reptiles de Chambiers Durtal a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe