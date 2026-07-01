Journées européennes du patrimoine 2026 – manoir d’Auvers, Durtal 49430 – visite des extérieurs, Manoir d’Auvers, Durtal

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 2026 – manoir d’Auvers, Durtal 49430 – visite des extérieurs Dimanche 20 septembre, 14h00 Manoir d’Auvers Maine-et-Loire

visite libre ou guidée au choix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le manoir, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH) en 1974 pour ses façades et toiture, construit aux 14e siècle et 15e siècle. La porte supposée d’enceinte/défensive, d’un bâtiment annexe, a été datée de 1498-1502. Ce bâtiment du 15e siècle, ainsi qu’un autre datant du 18e, ont également été inscrits ISMH en 2020.

Le manoir est un point de défense historique du château de Durtal.

Description du site et son histoire, ainsi que l’accès, sur: https://www.manoirdauvers.fr/

Manoir d’Auvers Lieu-dit Auvers, 49430 Durtal Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 89 21 28 40 [{« link »: « https://www.manoirdauvers.fr/ »}]

Le manoir, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH) en 1974 pour ses façades et toiture, construit aux 14e siècle et 15e siècle. La porte supposée d’enceinte/défensive, …

@ Aurélia et Luc de VIRY