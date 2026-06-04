Françé Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 15e Arrondissement

Françé

Du vendredi 27 au samedi 28 novembre 2026 de 14h30 à 15h45 et de 20h à 21h15.

Vendredi 2 séances dont celle de l’après-midi réservée aux scolaires. Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-27

Deux artistes conjuguent musique, théâtre et rituel pour raconter les mémoires occultées par la colonisation.Enfants

Lamine vient d’emménager. Dans son immeuble, il se lie vite d’amitié avec Raymond, son voisin du cinquième, lui aussi afro-descendant. Alors que les deux hommes descendent à la cave chercher une bouteille, ils s’y retrouvent enfermés par mégarde toute la nuit. Prisonniers de ce lieu souterrain, livrés à eux-mêmes, leurs langues se délient. Les souvenirs ressurgissent, redonnant vie à une mémoire trop longtemps occultée par la colonisation.

À partir d’archives et de leurs histoires personnelles, Lamine Diagne et Raymond Dikoumé racontent, avec finesse, émotion et humour, leur parcours entre le Sénégal, le Cameroun et la France. Mis en scène par Jessica Dalle, leurs récits surgissent dans une scénographie faite de cartons, qui renferment leurs souvenirs. Cet hommage sensible et percutant à la double-culture convoque théâtre et musique pour lutter contre les idées reçues .

Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Two artists combine music, theater and ritual to tell the story of memories obscured by colonization.

L’événement Françé Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille