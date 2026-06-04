Françé Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement
vendredi 27 novembre 2026 · Centre hospitalier Edouard Toulouse · Marseille 15e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 15e Arrondissement
Françé
Du vendredi 27 au samedi 28 novembre 2026 de 14h30 à 15h45 et de 20h à 21h15.
Vendredi 2 séances dont celle de l’après-midi réservée aux scolaires. Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-27
Deux artistes conjuguent musique, théâtre et rituel pour raconter les mémoires occultées par la colonisation.Enfants
Lamine vient d’emménager. Dans son immeuble, il se lie vite d’amitié avec Raymond, son voisin du cinquième, lui aussi afro-descendant. Alors que les deux hommes descendent à la cave chercher une bouteille, ils s’y retrouvent enfermés par mégarde toute la nuit. Prisonniers de ce lieu souterrain, livrés à eux-mêmes, leurs langues se délient. Les souvenirs ressurgissent, redonnant vie à une mémoire trop longtemps occultée par la colonisation.
À partir d’archives et de leurs histoires personnelles, Lamine Diagne et Raymond Dikoumé racontent, avec finesse, émotion et humour, leur parcours entre le Sénégal, le Cameroun et la France. Mis en scène par Jessica Dalle, leurs récits surgissent dans une scénographie faite de cartons, qui renferment leurs souvenirs. Cet hommage sensible et percutant à la double-culture convoque théâtre et musique pour lutter contre les idées reçues .
Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two artists combine music, theater and ritual to tell the story of memories obscured by colonization.
L’événement Françé Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 15e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Artistes en scène Théâtre de la Gare Marseille 15e Arrondissement 19 septembre 2026
- Twig lost in paradise Archaos Pôle National du Cirque Marseille 15e Arrondissement 24 septembre 2026
- La Fête du Ruisseau Cité des Arts de la Rue Marseille 15e Arrondissement 3 octobre 2026
- Hypnose: Croyances, Mystères et Phénomènes Etranges Théâtre de la Gare Marseille 15e Arrondissement 17 octobre 2026
- Les nouveaux sorciers Allée des mimosas Marseille 15e Arrondissement 20 octobre 2026