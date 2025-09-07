Twig lost in paradise Archaos Pôle National du Cirque Marseille 15e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 15e Arrondissement

Twig lost in paradise

Jeudi 24 septembre 2026 à partir de 19h. Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 19:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Sortie de résidence

Lost in Paradise présente un spectacle imaginé pour la rue mêlant portés acrobatiques et bascule hongroise. Il s’agit d’une création acrobatique et poétique qui explore la résilience humaine et matérielle à travers le langage du corps, du mouvement et de la matière. Les artistes questionnent les limites du corps et de l’esprit, explorant jusqu’où ils peuvent aller avant d’atteindre leur point de rupture, tout en mettant en avant la beauté de la transformation et de l’adaptation.



À travers cette création, la compagnie souhaite offrir au public un moment d’évasion, une réflexion sur la résilience et la capacité de l’humain à se relever, tout en proposant un univers acro-poétique singulier. .

Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 61 64 contact@archaos.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exit from the residence

L’événement Twig lost in paradise Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille