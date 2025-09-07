Un dimanche aux Aygalades Cité des Arts de la Rue Marseille 15e Arrondissement

Un dimanche aux Aygalades Cité des Arts de la Rue Marseille 15e Arrondissement dimanche 7 septembre 2025.

Un dimanche aux Aygalades

Dimanche 7 septembre 2025 de 10h à 14h.

Dimanche 5 octobre 2025 de 10h à 14h.

Dimanche 2 novembre 2025 de 10h à 14h.

Dimanche 7 décembre 2025 de 10h à 14h. Cité des Arts de la Rue 225 avenue Ibrahim Ali Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 14:00:00

Date(s) :

2025-09-07 2025-10-05 2025-11-02 2025-12-07

Rendez-vous curieux et gourmand à la Cité des Arts de la Rue un marché de producteurs locaux, une balade dans le jardin de la cascade des Aygalades, une conférence au bord du ruisseau et des propositions artistiques.

C’est la rentrée d’Un Dimanche aux Aygalades à la Cité des arts de la rue !







Au programme un marché de producteurs locaux, une conférence « Voix d’eau » organisée par le collectif Les Gammares, la visite du jardin et de la cascade des Aygalades, le stand traiteur de BEL Assiette et le spectacle Biquette de la compagnie 2L au quintal …





A 10h on découvre la Cité des arts de la rue et son histoire, grâce à la visite guidée proposée par Jean-Francois Marc.







En continu de 10h à 14h, on fait son marché grâce à la vingtaine de producteurs locaux sous la grande halle et on visite librement le jardin de la cascade insolite des Aygalades..







A 11h on assiste à une conférence Voix d’eau sur les enjeux environnementaux organisée par Les Gammares.







A 12h on grignote, on pique-nique bref on se restaure avec les délicieuses assiettes proposées par B.E.L. assiette ou des producteurs du marché







A 12h30 on assiste à des représentations artistiques programmées par Lieux Publics dont seuls les artistes en espace public ont le secret !









Un événement mensuel proposé par Lieux Publics, le Bureau des Guides et le collectif des Gammares. .

Cité des Arts de la Rue 225 avenue Ibrahim Ali Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A curious and gourmet rendezvous at the Cité des Arts de la Rue: a market of local producers, a stroll in the garden of the Aygalades waterfall, a lecture by the stream and artistic proposals.

German :

Ein neugieriger und genussvoller Termin in der Cité des Arts de la Rue: ein Markt mit lokalen Produzenten, ein Spaziergang durch den Garten des Wasserfalls von Aygalades, ein Vortrag am Bach und künstlerische Angebote.

Italiano :

La Cité des Arts de la Rue è il luogo ideale per tutto ciò che è gastronomico e curioso: un mercato di produttori locali, una passeggiata nel giardino della cascata di Aygalades, una conferenza in riva al torrente e una serie di eventi artistici.

Espanol :

La Cité des Arts de la Rue es el lugar ideal para los gourmets y los curiosos: un mercado de productores locales, un paseo por el jardín de la cascada de Aygalades, una conferencia junto al arroyo y una serie de manifestaciones artísticas.

L’événement Un dimanche aux Aygalades Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille