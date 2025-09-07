Animations à la médiathèque Salim Hatubou en septembre et octobre Médiathèque Salim Hatubou Marseille 15e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 15e Arrondissement

Animations à la médiathèque Salim Hatubou en septembre et octobre

Du 09/09 au 30/10/2026.

Détail des jours et horaires en fonction des propositions dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Médiathèque Salim Hatubou 1 rue des Frégates Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-09-09

La bibliothèque Salim-Hatubou vous propose des animations pour tous.Enfants

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



La bibliothèque Salim-Hatubou vous propose





► TOUT PUBLIC



SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 10H

Atelier reliure

Fablab Un atelier pour s’initier aux différents types de reliure. À partir de 12 ans. Sur inscription. Animé par Atelier Pulpe.



VENDREDI 30 OCTOBRE À 10H30

Atelier couture

Fablab Venez broder votre marque-page en tissu avec votre nom. À partir de 12 ans. Sur inscription. Animé par Gavroche & Violette Diane Bendayan.



► JEUNE PUBLIC



MERCREDIS 9 ET 23 SEPTEMBRE À 10H / MERCREDI 7 OCTOBRE À 10H

Éveil musical Découverte de la musique pour les tout-petits

Venez taper, gratter, chanter, danser avec nous ! De 0 à 5 ans. Sur inscription. Animé par À petits sons.



MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 15H

Atelier dessin manga

Initiez-vous au dessin des personnages, des expressions, des décors, de la scénarisation, des codes graphiques et de la colorisation de ces univers bien particuliers qui attirent de plus en plus d’adeptes. À partir de 8 ans. Sur inscription. Animé par Voir et dessiner.



SAMEDI 3 OCTOBRE À 15H

Atelier Jardin Fabrication d’un petit jardin zen

Venez vous détendre et jardiner le temps d’un atelier consacré à la fabrication d’un petit jardin zen. À partir de 6 ans. Sur inscription. Animé par Nathalie Jordan.



SAMEDI 10 OCTOBRE À 15H

Atelier scientifique Saveurs Savantes

Les enfants expérimenteront textures, couleurs et rôles des aliments à travers des ateliers amusants et interactifs. L’ensemble combine expériences, jeux et découvertes pour mieux comprendre ce que nous mangeons. À partir de 8 ans. Sur inscription. Animé par Les petits débrouillards.



VENDREDI 23 OCTOBRE À 14H

Ludothèque Escape game Une aventure d’une heure au coeur de l’île des pirates !

Toutes tes compétences des enfants seront mises à l’épreuve à travers un parcours multi-activités pour rassembler le trésor avant qu’il ne soit trop tard… De 6 à 11 ans. Sur inscription. Animé par L’Académie des enfants.



MERCREDI 28 OCTOBRE À 14H

Création en briques de construction

Pour fêter Halloween, viens construire une citrouille en briques de construction. De 6 à 10 ans. Sur inscription. Animé par les Inconstructibles. .

Médiathèque Salim Hatubou 1 rue des Frégates Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Salim-Hatubou library offers events for everyone.

L’événement Animations à la médiathèque Salim Hatubou en septembre et octobre Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-11 par Ville de Marseille