Animations à la médiathèque Salim Hatubou en septembre et octobre Médiathèque Salim Hatubou Marseille 15e Arrondissement
mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque Salim Hatubou · Marseille 15e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 15e Arrondissement
Animations à la médiathèque Salim Hatubou en septembre et octobre
Du 09/09 au 30/10/2026.
Détail des jours et horaires en fonction des propositions dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Médiathèque Salim Hatubou 1 rue des Frégates Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-09-09
La bibliothèque Salim-Hatubou vous propose des animations pour tous.Enfants
Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !
La bibliothèque Salim-Hatubou vous propose
► TOUT PUBLIC
SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 10H
Atelier reliure
Fablab Un atelier pour s’initier aux différents types de reliure. À partir de 12 ans. Sur inscription. Animé par Atelier Pulpe.
VENDREDI 30 OCTOBRE À 10H30
Atelier couture
Fablab Venez broder votre marque-page en tissu avec votre nom. À partir de 12 ans. Sur inscription. Animé par Gavroche & Violette Diane Bendayan.
► JEUNE PUBLIC
MERCREDIS 9 ET 23 SEPTEMBRE À 10H / MERCREDI 7 OCTOBRE À 10H
Éveil musical Découverte de la musique pour les tout-petits
Venez taper, gratter, chanter, danser avec nous ! De 0 à 5 ans. Sur inscription. Animé par À petits sons.
MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 15H
Atelier dessin manga
Initiez-vous au dessin des personnages, des expressions, des décors, de la scénarisation, des codes graphiques et de la colorisation de ces univers bien particuliers qui attirent de plus en plus d’adeptes. À partir de 8 ans. Sur inscription. Animé par Voir et dessiner.
SAMEDI 3 OCTOBRE À 15H
Atelier Jardin Fabrication d’un petit jardin zen
Venez vous détendre et jardiner le temps d’un atelier consacré à la fabrication d’un petit jardin zen. À partir de 6 ans. Sur inscription. Animé par Nathalie Jordan.
SAMEDI 10 OCTOBRE À 15H
Atelier scientifique Saveurs Savantes
Les enfants expérimenteront textures, couleurs et rôles des aliments à travers des ateliers amusants et interactifs. L’ensemble combine expériences, jeux et découvertes pour mieux comprendre ce que nous mangeons. À partir de 8 ans. Sur inscription. Animé par Les petits débrouillards.
VENDREDI 23 OCTOBRE À 14H
Ludothèque Escape game Une aventure d’une heure au coeur de l’île des pirates !
Toutes tes compétences des enfants seront mises à l’épreuve à travers un parcours multi-activités pour rassembler le trésor avant qu’il ne soit trop tard… De 6 à 11 ans. Sur inscription. Animé par L’Académie des enfants.
MERCREDI 28 OCTOBRE À 14H
Création en briques de construction
Pour fêter Halloween, viens construire une citrouille en briques de construction. De 6 à 10 ans. Sur inscription. Animé par les Inconstructibles. .
Médiathèque Salim Hatubou 1 rue des Frégates Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
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L’événement Animations à la médiathèque Salim Hatubou en septembre et octobre Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-11 par Ville de Marseille
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