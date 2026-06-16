Gala de boxe des 15/16 Théâtre de la Sucrière Marseille 15e Arrondissement samedi 29 août 2026.

Marseille 15e Arrondissement

Gala de boxe des 15/16

Samedi 29 août 2026 de 18h30 à 20h. Théâtre de la Sucrière 246 rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:30:00

fin : 2026-08-29 20:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Une grande soirée de boxe avec combats amateurs et professionnels dans une ambiance populaire et festive.

Dans le cadre du programme 15/16 à l’heure d’été , la Mairie des 15ᵉ et 16ᵉ arrondissements organise un grand gala de boxe .



Cette soirée sportive réunira plusieurs clubs et boxeurs autour d’une programmation mêlant combats amateurs et rencontres professionnelles, dans une ambiance conviviale et populaire.



Pensé comme un événement ouvert à tous, ce gala mettra à l’honneur les valeurs de la boxe dépassement de soi, respect, engagement et solidarité. Le public pourra découvrir différentes disciplines et profiter d’une soirée animée par les combats et l’énergie du ring, dans un cadre festif et accessible.



À travers cet événement, la Mairie souhaite également valoriser les associations sportives implantées dans les quartiers nord et encourager les initiatives éducatives liées au sport. .

Théâtre de la Sucrière 246 rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A great night of boxing featuring amateur and professional bouts in a lively, festive atmosphere.

L’événement Gala de boxe des 15/16 Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille