Mister Freeze L’Aérosol Marseille 15e Arrondissement
mardi 1 septembre 2026 · L'Aérosol · Marseille 15e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 15e Arrondissement
Mister Freeze
Du 01/09 au 01/11/2026 les week-ends de 10h à 20h.
Ouvert tous les week-ends. L’Aérosol 5 Bd Romieu Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-01 10:00:00
fin : 2026-11-01 20:00:00
Date(s) :
2026-09-01
Exposition graffiti et street art, food courts, marchés, dj set, animations.
L’Aérosol a le plaisir d’inviter le festival Mister Freeze pour son ouverture. Depuis 2013, l’association bouscule l’art urbain à travers des expositions, performances et projets collectifs toujours dans des lieux atypiques.
Chacun de leurs événements est attendu, souvent prolongé au-delà des dates prévues, signature de leur succès. Mister Freeze c’est un savoir-faire, leur force ? Fédérer des artistes emblématiques du graffiti et du street art. Mister Freeze sait mettre à l’honneur autant de pionniers que de jeunes talents tout en laissant la part belle aux artistes du territoire.
Mister Freeze migre à Marseille et en complicité avec deux artistes marseillais Nyota et Braga. L’Aérosol, pour cette grande première, leur met à disposition plus de 1 500m2 de murs d’expression. Une exposition immersive qui se vit, qui est en constante évolution et oblige à revenir. . .
Située dans le 15e arrondissement à quelques centaines de mètres du métro Bougainville, l’ancienne savonnerie La Tulipe, fermée depuis 1987, se mue pour laisser place à l’Aérosol à La Tulipe.
Si le bâtiment industriel est un patrimoine emblématique de la ville, nul doute que sa nouvelle nature résonne avec une histoire plus récente de Marseille.
Le street art et la culture hip-hop ont enfin une adresse l’Aérosol s’impose comme le nouvel espace pour celles et ceux qui font vibrer la scène marseillaise.
Fresques, installations, performances, musique, l’Aérosol à la Tulipe propose une expérience muséale vivante et résolument populaire. Si l’ouverture est imminente, elle n’en est qu’à sa première phase. A terme, ce ne sont pas moins de 5 500m2 qui seront ouverts au public très bientôt. .
L’Aérosol 5 Bd Romieu Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Graffiti and street art exhibition, food courts, markets, DJ sets, entertainment.
L’événement Mister Freeze Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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