Mister Freeze L’Aérosol Marseille 15e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 15e Arrondissement

Mister Freeze

Du 01/09 au 01/11/2026 les week-ends de 10h à 20h.

Ouvert tous les week-ends. L’Aérosol 5 Bd Romieu Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-01 10:00:00

fin : 2026-11-01 20:00:00

Date(s) :

2026-09-01

Exposition graffiti et street art, food courts, marchés, dj set, animations.

L’Aérosol a le plaisir d’inviter le festival Mister Freeze pour son ouverture. Depuis 2013, l’association bouscule l’art urbain à travers des expositions, performances et projets collectifs toujours dans des lieux atypiques.



Chacun de leurs événements est attendu, souvent prolongé au-delà des dates prévues, signature de leur succès. Mister Freeze c’est un savoir-faire, leur force ? Fédérer des artistes emblématiques du graffiti et du street art. Mister Freeze sait mettre à l’honneur autant de pionniers que de jeunes talents tout en laissant la part belle aux artistes du territoire.







Mister Freeze migre à Marseille et en complicité avec deux artistes marseillais Nyota et Braga. L’Aérosol, pour cette grande première, leur met à disposition plus de 1 500m2 de murs d’expression. Une exposition immersive qui se vit, qui est en constante évolution et oblige à revenir. . .







Située dans le 15e arrondissement à quelques centaines de mètres du métro Bougainville, l’ancienne savonnerie La Tulipe, fermée depuis 1987, se mue pour laisser place à l’Aérosol à La Tulipe.



Si le bâtiment industriel est un patrimoine emblématique de la ville, nul doute que sa nouvelle nature résonne avec une histoire plus récente de Marseille.

Le street art et la culture hip-hop ont enfin une adresse l’Aérosol s’impose comme le nouvel espace pour celles et ceux qui font vibrer la scène marseillaise.



Fresques, installations, performances, musique, l’Aérosol à la Tulipe propose une expérience muséale vivante et résolument populaire. Si l’ouverture est imminente, elle n’en est qu’à sa première phase. A terme, ce ne sont pas moins de 5 500m2 qui seront ouverts au public très bientôt. .

L’Aérosol 5 Bd Romieu Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Graffiti and street art exhibition, food courts, markets, DJ sets, entertainment.

L’événement Mister Freeze Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille