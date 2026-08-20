Franck Bohbot : House of Books, Centre culturel du Manoir, Cologny

Informations pratiques

Franck Bohbot : House of Books 2 septembre – 31 octobre Centre culturel du Manoir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T18:30:00+02:00 – 2026-09-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00

Franck Bohbot : House of Books avec une installation de Marie van Berchem

Le Centre culturel du Manoir de Cologny propose une sélection de photographies de grandes bibliothèques patrimoniales. Réalisées par le photographe de renom Franck Bohbot, ces images proviennent de différentes régions du monde, mais témoignent toutes du prestige associé à ces espaces de bibliothèques, pensés comme des temples du livre.

Ces photographies constituent l’occasion d’ouvrir une plage de méditation autour de la bibliothèque. Une installation contemporaine réalisée par l’artiste Marie van Berchem, une mise en dialogue avec des photographies de bibliothèques personnelles ou encore un kaléidoscope de textes centrés sur cette thématique accompagneront ces photographies et agiront comme un tremplin pour la réflexion et l’imagination.

Né en 1980, Franck Bohbot est un photographe français qui explore l’extraordinaire dans le quotidien à travers une esthétique influencée par le cinéma classique et la peinture. Il s’intéresse tout particulièrement aux espaces de culture et aux productions humaines : à l’ère de l’image artificielle, Bohbot reste profondément attaché à la réalité et cherche à produire une archive visuelle intemporelle et vibrante qui témoigne de l’empreinte humaine dans le monde. Sa photographie vise à mettre en oeuvre une «poésie de l’ordinaire» qu’il théâtralise grâce à son travail de la lumière et à une composition singulière des couleurs.

Vernissage: mercredi 2 septembre, 18h30

CYCLE D’ENTRETIENS PUBLICS

Au fil de trois échanges organisés en collaboration avec la Fondation Martin Bodmer, Jacques Berchtold et Philippe Ungar s’entretiennent avec différentes personnalités au sujet de leur rapport à la bibliothèque…

Jeudi 03.11–19h : Vera Michalski

Mardi 15.11–19h : Flavio Bordia d’Agua

Mardi 13.11–19h : Jacques Berchtold

VISITES DE L’EXPOSITION ET ACTIVITÉS TOUT PUBLIC

Mercredi 07.10–19h-21h

Nocturne livresque : Présentations de l’exposition House of Books puis de la nouvelle exposition permanente à la Fondation Martin Bodmer

Samedi 10.10–14h30

Visite commentée de l’exposition House of Books

Dimanche 11.10–14h30

Atelier de création artistique : Présentation de l’installation Une maison pour des livres, réalisée par Marie van Berchem, suivie d’un atelier de création avec l’artiste (sur inscription : melanie.exquis@ccmanoir.ch).

Verrée de finissage de l’exposition: dimanche 1er novembre

ACTIVITÉS FAMILLES

Samedi 04.09–15h30

À la découverte des bibliothèques – Activité jeune public, dès 6 ans

Dimanche 18.10–14h30

Visite de l’exposition spéciale familles

Samedi 31.11–dès la tombée de la nuit

Magie du livre : Grimoire et sorcellerie : Programme spécial Halloween, dès 6 ans. Petite surprise pour celles et ceux qui porteraient un déguisement en lien avec les livres !

Retrouvez plus d’informations au sujet des activités sur : ccmanoir.ch

Commissariat : Mélanie Exquis

Centre culturel du Manoir Place du Manoir 4 Cologny 1223 Genève http://ccmanoir.ch [{« link »: « mailto:melanie.exquis@ccmanoir.ch »}]

Exposition au Centre culturel du Manoir

Crédit photo: Frank Bohbot: Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris