François Guedon – Aux urnes et caetera Le Bacchus Rennes
François Guedon – Aux urnes et caetera Le Bacchus Rennes jeudi 10 septembre 2026.
François Guedon – Aux urnes et caetera Le Bacchus Rennes 10 – 12 septembre
Après “Le Procès Guédon” qu’il a joué à Paris au Palais des Glaces mais aussi partout en France, en Belgique et même en Suisse, François Guédon revient avec un nouveau spectacle.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-10T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-12T22:15:00.000+02:00
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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes
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