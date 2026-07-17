Informations pratiques

François Mardirossian | Nuit blanche minimaliste (de Philip Glass à Aphex Twin en passant par Erik Satie) Mercredi 9 septembre, 20h00 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

Plein tarif CHF 30.- / Tarif réduit (AVS, AI, chômeur·euse), jeune (13-20 ans et étudiant·e), UNIRESO, lieu partenaire « Circulez, soyez infidèles ! », professions du spectacle CHF 20.- / Tarif carte 20ans20francs et enfant de 3 à 12 ans CHF 14.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T20:00:00+02:00 – 2026-09-10T06:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T20:00:00+02:00 – 2026-09-10T06:00:00+02:00

Si, comme Philip Glass l’a laissé entendre, « la musique est un lieu – au sens poétique du terme – vers lequel on va », le récital nocturne de François Mardirossian dans le grand hall du Musée Ariana pourrait bien être une destination idéale. Pianiste et explorateur des interstices de l’histoire de la musique, François Mardirossian propose lors de cette nuit au musée une expérience hors norme dont le minimalisme constitue la trame structurante, un voyage dans les mondes sonores de Philip Glass, Moondog, Erik Satie, Aphex Twin et de tant d’autres compositrices et compositeurs qui ont fait la noblesse du genre. Une traversée de huit heures (avec pauses) pour se perdre dans les méandres enivrants de la répétition ; la répétition n’étant pas ici une contrainte mais une matière organique et vivante. Les motifs et variations se transforment subrepticement, se déplacent inconsciemment, s’étirent jusqu’à faire perdre la notion du temps. Le concert acquiert alors une dimension physique : on écoute, on dérive, on somnole parfois, porté·es par ces notes qui œuvrent dans notre for intérieur.

Pensée comme une nuit blanche, la performance invite à entrer et sortir, à vivre le piano autrement. Une immersion rare, presque méditative, grâce à laquelle le minimalisme révèle toute sa puissance émotionnelle. « J’ai atteint un âge, témoigne l’artiste, où j’assume que ce que je recherche dans la musique, c’est l’émotion. Les moments les plus forts de ma vie de musicien sont ceux où je suis moi-même ému. Je ne cherche pas à fuir cette émotion, même si elle doit être maîtrisée : c’est elle qui donne sa vérité à l’interprétation. »

Informations

Possibilité de rejoindre le concert pour les sessions de 22:00, minuit et 02:00. Après 02:00, les entrées ne seront plus acceptées. Sortie possible à tout moment.

Des coussins sont disponibles sur place. Pour passer une nuit plus confortable, nous vous encourageons à venir au concert équipé·es (oreillers, sacs de couchage, doudous, etc.), dans la limite du raisonnable.

Le bar sera ouvert toute la nuit, jusqu’au petit-déjeuner.

Programme complet sur batie.ch.

20:00 DJ SET CAMILLE RHONAT

Prélude à la Nuit blanche minimaliste – Gratuit

Paysages sonores entre chien et loup, dérives électroniques et ambiance propice à la rêverie assureront l’ouverture de vos chakras avant votre nuit au musée de l’Ariana ou ailleurs !

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/fr/programme/francois-mardirossian-nuit-blanche-minimaliste »}] [{« link »: « https://www.batie.ch/fr/programme/francois-mardirossian-nuit-blanche-minimaliste »}, {« link »: « https://www.batie.ch/en/line-up/francois-mardirossian-nuit-blanche-minimaliste »}]

Vous voulez passer une nuit au musée en compagnie de Philip Glass, Erik Satie, Alice Coltrane, Aphex Twin, Morton Feldman et d’autres artistes qui ont fait la noblesse des musiques dites minimalistes?

Nine Louvel