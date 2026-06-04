François Martinez – L’élu Le Bacchus Rennes
François Martinez – L’élu Le Bacchus Rennes mardi 22 septembre 2026.
François Martinez – L’élu Le Bacchus Rennes 22 – 26 septembre
Après trois tournées mondiales, 30 ans de carrière et des millions de spectateurs (selon lui), François Martinez pensait avoir fait le tour de la magie. Il a donc pris une décision : arrêter.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-22T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-26T22:15:00.000+02:00
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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes
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