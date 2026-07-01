François Martinez – L’élu, Le Bacchus, Rennes

Informations pratiques

François Martinez – L’élu 22 – 26 septembre Le Bacchus Ille-et-Vilaine

Tarifs : 21€ et 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T21:00:00+02:00 – 2026-09-22T22:15:00+02:00

Fin : 2026-09-26T21:00:00+02:00 – 2026-09-26T22:15:00+02:00

Sauf qu’en s’en éloignant, il a remarqué un détail troublant : la magie était déjà partout. Et il en est apparemment l’Élu…

Le hasard existe-t-il vraiment ?

Ou est-ce que tout est déjà écrit ?

Est-ce bien la réalité que l’on voit ?

Dans la lignée de ses précédents spectacles, François Martinez embarque le public, avec humour et autodérision, dans un spectacle drôle et surprenant où illusions, expériences impossibles, mentalisme et confidences se mêlent pour explorer une question simple : Et si la magie n’était pas une illusion… mais une manière de voir le monde ?

https://youtu.be/Ec4-YvCHDdg

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.78.39.93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-bacchus.com/programmation/8201-francois-martinez-l-elu-septembre-2026.html »}] [{« data »: {« author »: « Franu00e7ois Martinez », « cache_age »: 86400, « description »: « u00abu00a0Infidu00e9litu00e9, Marie et ADNu00a0u00bbnnExtrait du futur spectacle u00abu00a0Bavardu00a0u00bb de et par Franu00e7ois MartineznnEnregistru00e9 u00e0 la Debjam du Jamel Comedy Club le 3/09/24 », « type »: « video », « title »: « u00abu00a0Infidu00e9litu00e9, Marie et ADNu2026u00a0u00bb Franu00e7ois Martinez u00e0 la Debjam », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Ec4-YvCHDdg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Ec4-YvCHDdg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCRGRhsgxnitXId5U9l5K81g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Après trois tournées mondiales, 30 ans de carrière et des millions de spectateurs (selon lui), François Martinez pensait avoir fait le tour de la magie. Il a donc pris une décision : arrêter.