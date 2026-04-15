François Morellet, Centre Pompidou – Metz, Metz

François Morellet Samedi 23 mai, 18h00 Centre Pompidou – Metz Moselle

Entrée libre et gratuite dans le cadre de la NEM 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

À l’occasion du centenaire de la naissance de l’artiste, cette rétrospective inédite, la plus vaste jamais consacrée à l’artiste, réunit cent œuvres traversant plus de 70 ans de création.

Peintre de la règle et du désordre, Morellet incarne la tension entre la rigueur géométrique et la jubilation du hasard. De ses premiers tableaux figuratifs à ses expérimentations lumineuses, l’exposition révèle un esprit libre, ironique, oscillant entre l’ordre mathématique et la déraison optique.

Dans le cadre du programme 100 x Morellet du Centre Pompidou.

Centre Pompidou – Metz 1 parvis des droits de l’homme, 57000 Metz, France Metz 57000 Le Sablon Moselle Grand Est +33387153939 http://www.centrepompidou-metz.fr Situé au cœur de l’Europe, à Metz, en Lorraine, le Centre Pompidou-Metz est un espace de découverte de la création artistique sous toutes ses formes, un lieu de vie où se succèdent des événements tout au long de l’année. Il présente des expositions temporaires de niveau international, bénéficiant de prêts du Centre Pompidou – Musée national d’art moderne.

Musée placé sous la tutelle du Centre Pompidou à Paris, il bénéficie de l’appellation “musée de France”. À pied : à 2 min de la gare TGV de Metz-Ville, à 10 min du centre historique. En voiture : autoroutes A4 (Paris/Strasbourg) et A31 (Luxembourg/Lyon), sortie Metz-Centre. Parking : 700 places disponibles. En train : gare TGV de Metz-Ville. Trains directs : 1h20 depuis Paris, 40 min depuis Luxembourg-Ville. Gare Lorraine TGV (à 35 km de Metz, navettes à disposition). Trains directs : 2h depuis Lille-Europe, 4h depuis Rennes, 5h depuis Bordeaux.

À l’occasion du centenaire de la naissance de l’artiste, cette rétrospective inédite, la plus vaste jamais consacrée à l’artiste, réunit cent œuvres traversant plus de 70 ans de création.

François Morellet, Mask King Tape, 1985 © Archives François Morellet / Adagp, Paris, 2025