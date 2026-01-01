French conversations Luçon

French conversations

Lily’s cakes Luçon Vendée

Tarif : 140 – 140 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 15:00:00

fin : 2026-06-04 16:00:00

Date(s) :

2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21

Conversation en français pour les non-francophones

Do you want to improve your French?

Come at Lily’s cakes in Luçon every Thursday to join in French conversation in a convivial and friendly atmosphere. Daisy is a French native who teaches both English and French. She’s here to help you improve your French.

Venez tous les jeudis chez Lily’s cakes à Luçon pour prendre part à de la conversation en français pour améliorer votre niveau de langue et être plus à l’aise à l’oral en français. Daisy est française. Elle enseigne l’anglais et le français, elle est là pour vous aider à mieux parler français. .

Lily’s cakes Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 21 02 58 df29@hotmail.fr

English :

