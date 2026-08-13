Projection, Collection Nouvelle-Aquitaine La Distylerie Luçon

Informations pratiques

Luçon

Projection, Collection Nouvelle-Aquitaine

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 10:00:00

fin : 2026-09-16 18:00:00

Date(s) :

2026-09-02

La Micro-Folie vous propose une exploration de la collection Nouvelle-Aquitaine !

Partez à la découverte des trésors de la Nouvelle-Aquitaine au travers d’une collection exceptionnelle de plus de 350 œuvres, de la Préhistoire à nos jours. Laissez-vous fasciner par les célèbres peintures de la grotte de Lascaux, admirez la finesse des émaux médiévaux du Musée d’art et d’archéologie de Guéret, ou plongez dans l’univers des créations textiles de la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson.

Tout public. Sans réservation .

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Micro-Folie invites you to explore the Nouvelle-Aquitaine collection!

L’événement Projection, Collection Nouvelle-Aquitaine Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud