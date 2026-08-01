Concert Les Petits Chanteurs de Saint-Charles Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption Luçon

Informations pratiques

Luçon

Concert Les Petits Chanteurs de Saint-Charles

Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption 36 Place du Général Leclerc Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 20:30:00

fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Les Petits Chanteurs de Saint-Charles donneront un concert de musique sacrée le mardi 18 août 2026 à 20h30 à la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Luçon, autour d’œuvres de Charpentier, Bach, Mozart, Mendelssohn, Fauré.

L’entrée est libre.

Les Petits Chanteurs de Saint-Charles chantent la musique sacrée depuis plus de 40 ans. Ils se produisent dans de nombreux concerts à Versailles, en France ou à l’étranger. Ils seront cette année en tournée en Vendée du 16 au 26 août.

Ils sont dirigés par Romain Champion.

Les Petits Chanteurs de Saint-Charles s’efforcent par leur chant de louer le Seigneur et ses merveilles et de rayonner partout leur foi et leur joie chrétienne, persuadés que le chant vient du cœur et va droit au cœur.

Ils font partie de la Fédération Française et de la Fédération Internationale des Pueri Cantores. Avec les petits chanteurs du monde entier, ils chantent la paix de Dieu pour que, sur la Terre, les hommes de bonne volonté vivent en paix.

Les Petits Chanteurs de Saint-Charles ont tout spécialement à coeur de respecter la tradition des manécanteries qui, à travers les siècles, ont loué le Seigneur dans les offices liturgiques. Tous les ans, les Petits Chanteurs de Saint-Charles donnent plusieurs concerts avec un programme de chants de Noël en décembre, puis en juin, des grandes œuvres de la musique sacrée, notamment dans le cadre du mois Molière à Versailles. Ils participent aussi aux évènements exceptionnels comme les messes du Pape ou le festival Cantica Sacra de Rocamadour.

Pour suivre l’actualité de la chorale, vous pouvez nous suivre :

sur notre site internet https://petitschanteursdes.wixsite.com/pcsc-versailles

sur instagram https://www.instagram.com/petitschanteursdesaintcharles/

et sur youtube https://www.youtube.com/@petitschanteursdesaintcharles .

Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption 36 Place du Général Leclerc Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 45 13 02 petitschanteursdesaintcharles@gmail.com

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English :

The Petits Chanteurs de Saint-Charles will give a concert of sacred music on Tuesday, August 18, 2026, at 8:30 p.m. %at the Notre-Dame de l’Assomption Cathedral in Luçon, featuring works by Charpentier, Bach, Mozart, Mendelssohn, and Fauré.

Admission is free.

L’événement Concert Les Petits Chanteurs de Saint-Charles Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud