Concert médiéval A la clere fontaine Place du General Leclerc Luçon
jeudi 20 août 2026 · Place du General Leclerc · Luçon
Informations pratiques
Luçon
Concert médiéval A la clere fontaine
Place du General Leclerc Cloître de la Cathédrale Luçon Vendée
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20 18:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Le Climat et le Rythme des Saisons en Europe au Moyen-Âge
Dans la pensée médiévale, l’eau est à la fois symbole de l’amour pur et des
aspirations profondes, image de la souffrance (les larmes), mais aussi élément
d’obstacle ou de rédemption. Chaque chanson y révèle une vision complexe et
nuancée de l’amour terrestre ou divin, qui était souvent aussi fluide et difficile à
maîtriser que l’eau elle-même. Dans cette poésie inspirée des troubadours,
trouvères et chantres du XIIIème siècle, l’eau se fait tour à tour source de vie,
obstacle à franchir ou miroir des émotions humaines…
Dominique METZLÉ (chant, harpe, flûte et percussion), fondateur de
PANDORE et interprète unique pour cette occasion, est titulaire du Diplôme
Supérieur de Musique Ancienne, délivré par le Conservatoire Supérieur de
Paris. Il s’est perfectionné dans le répertoire médiéval auprès de Joël Cohen
(Boston Camerata), Andrea Von Ramm (Studio der Frühen Musik), Jordi Savall
(Hespérion XX) et Guy Robert (ensemble Perceval) et se produit régulièrement
dans les festivals de musique médiévale.
Artiste Dominique Metzlé (Baryton, Harpe, Flûtes et Percussions) .
Place du General Leclerc Cloître de la Cathédrale Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 87 04 99 08
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English :
The Climate and the Rhythm of the Seasons in Europe During the Middle Ages
L’événement Concert médiéval A la clere fontaine Luçon a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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