Réalité Virtuelle, L’île des morts d’Arnold Böcklin & Le voyage intérieur de Paul Gauguin La Distylerie Luçon

Luçon

Réalité Virtuelle, L’île des morts d’Arnold Böcklin & Le voyage intérieur de Paul Gauguin

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 16:00:00

fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Grâce à ARTE, profitez d’une expérience sensorielle unique !

Partez à la découverte de l’un des tableaux les plus reproduits de l’histoire de la peinture L’île des morts d’Arnold Böcklin. Rejoignez Charon à bord de sa barque, et accompagnez le au pays des morts, de l’autre côté du Styx. Puis accompagnez Gauguin lors de son premier voyage à Tahiti et plongez dans un envoûtant ballet de couleurs.

Tout public, à partir de 13 ans. Réservation obligatoire .

Créneau de 20 minutes par personne.

L’inscription est soumise à consultation du document d’information concernant l’utilisation des casques de Réalité Virtuelle.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Enjoy a unique sensory experience with ARTE!

L’événement Réalité Virtuelle, L’île des morts d’Arnold Böcklin & Le voyage intérieur de Paul Gauguin Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud