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Atelier, La Jeune fille à la perle La Distylerie Luçon

Atelier, La Jeune fille à la perle La Distylerie Luçon vendredi 21 août 2026.

Lieu : La Distylerie

Adresse : 4 rue Pierre Forget

Ville : 85400 Luçon

Département : Vendée

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Luçon

Atelier, La Jeune fille à la perle

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:30:00
fin : 2026-08-21 15:30:00

Date(s) :
2026-08-21

Un atelier créatif pour petits et grands !
Découvrez un grand chef-d’œuvre de l’histoire de l’art La Jeune Fille à la perle de Vermeer. Observez attentivement ce portrait puis réinterprétez le à votre façon en jouant avec les couleurs, les textures et votre imagination.

Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.
Les enfants de moins de 8 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.
Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37  info@vendeedusud.com

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English :

A creative workshop for young and old!

L’événement Atelier, La Jeune fille à la perle Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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