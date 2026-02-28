Atelier, La Jeune fille à la perle La Distylerie Luçon
Atelier, La Jeune fille à la perle La Distylerie Luçon vendredi 21 août 2026.
Luçon
Atelier, La Jeune fille à la perle
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:30:00
fin : 2026-08-21 15:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Un atelier créatif pour petits et grands !
Découvrez un grand chef-d’œuvre de l’histoire de l’art La Jeune Fille à la perle de Vermeer. Observez attentivement ce portrait puis réinterprétez le à votre façon en jouant avec les couleurs, les textures et votre imagination.
Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.
Les enfants de moins de 8 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.
Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés.
.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A creative workshop for young and old!
L’événement Atelier, La Jeune fille à la perle Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
À voir aussi à Luçon (Vendée)
- Testez l’aqua bike Mai à vélo Centre aquatique port’Océane Luçon 15 mai 2026
- Testez l’aqua Bike, Piscine Port Océane, Luçon 15 mai 2026
- Après-midi Jeux en Folie La Distylerie Luçon 16 mai 2026
- Semaine du livre jeunesse 2026 Route des Sables Luçon 20 mai 2026
- Porte ouverte de l’outil en main Luçon 20 mai 2026